Сальдо вышел на связь впервые после госпитализации и пообещал Херсону стабильное будущее

Глава Херсонской области Владимир Сальдо впервые после госпитализации вышел на связь и рассказал, что всё это время находился под присмотром врачей, но при этом не переставал заниматься организаторскими вопросами региона. Видеообращение он опубликовал в телеграм-канале.

Сальдо вышел на связь впервые после госпитализации. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

"Какое-то время я не выходил в эфир, и вы меня не видели. Действительно, я был на попечении очень серьёзных врачей, чтобы поправить своё здоровье. Но тем не менее вопросы, которые касаются организации работы Херсонской области, они были всегда со мной", — сказал он.