Сальдо вышел на связь впервые после госпитализации и пообещал Херсону стабильное будущее
Глава Херсонской области Владимир Сальдо впервые после госпитализации вышел на связь и рассказал, что всё это время находился под присмотром врачей, но при этом не переставал заниматься организаторскими вопросами региона. Видеообращение он опубликовал в телеграм-канале.
Сальдо вышел на связь впервые после госпитализации. Видео © Telegram / Владимир Сальдо
"Какое-то время я не выходил в эфир, и вы меня не видели. Действительно, я был на попечении очень серьёзных врачей, чтобы поправить своё здоровье. Но тем не менее вопросы, которые касаются организации работы Херсонской области, они были всегда со мной", — сказал он.
Сальдо практически каждый день общается с военными и знает о напряжённой ситуации рядом с регионом из-за Вооружённых сил Украины. При этом он отметил, что российские силовики превосходят по силе ВСУ во много раз, поэтому Херсонская область больше никогда не поддастся на уловки со стороны Киева. Кроме того, Сальдо сейчас занимается вопросом бюджета региона на 2022 и 2023 годы. Получающиеся показатели он назвал очень хорошими. В результате, добавил глава Херсонской области, регион станет процветающим, стабильным и, главное, тёплым, как и всегда.
Напомним, 5 августа стало известно, что Владимира Сальдо госпитализировали. Сообщалось, что на этом настояли врачи. Лайф писал, что главу администрации доставили в симферопольскую больницу. По данным телеграм-канала Mash, предполагаемым диагнозом Сальдо было "отравление неизвестным веществом", однако власти региона эту версию отвергали. 20 августа Минобороны РФ сообщило о расследовании отравления главы Херсонской области боевыми веществами.
Кадр из видео. Telegram / Владимир Сальдо