В Совфеде не увидели необходимости в мобилизации и военном положении в России

Признаков необходимости проведения всеобщей мобилизации и введения военного положения в России нет. Такое заявление сделал глава Временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Я признаков такой необходимости не наблюдаю, как и введения военного положения", — подчеркнул сенатор.

В ходе брифинга он обратил внимание, что чаще всего вопросы о возможной мобилизации и введении военного положения в РФ задают именно иностранные журналисты. Климов не исключает, что подобная тема является банальной заказухой, поэтому будет постоянно "будироваться" в информационном пространстве.