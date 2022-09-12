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12 сентября, 14:35

В Совфеде не увидели необходимости в мобилизации и военном положении в России

Сенатор Климов заявил, что не видит необходимости в мобилизации в России

Признаков необходимости проведения всеобщей мобилизации и введения военного положения в России нет. Такое заявление сделал глава Временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Я признаков такой необходимости не наблюдаю, как и введения военного положения", — подчеркнул сенатор.

В ходе брифинга он обратил внимание, что чаще всего вопросы о возможной мобилизации и введении военного положения в РФ задают именно иностранные журналисты. Климов не исключает, что подобная тема является банальной заказухой, поэтому будет постоянно "будироваться" в информационном пространстве.

Песков переадресовал в МО РФ вопросы о мобилизации и ударах по инфраструктуре Украины

Песков переадресовал в МО РФ вопросы о мобилизации и ударах по инфраструктуре Украины

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами переадресовал в Минобороны вопросы о мобилизации и наличии необходимого уровня военных для ведения спецоперации на Украине. Таким же образом он ответил на вопрос об ударах по инфраструктуре Незалежной, в которых Киев обвинил Москву.

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VK / Совет Федерации

Наталья Исакова

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