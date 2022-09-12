В Совфеде не увидели необходимости в мобилизации и военном положении в России
Сенатор Климов заявил, что не видит необходимости в мобилизации в России
Признаков необходимости проведения всеобщей мобилизации и введения военного положения в России нет. Такое заявление сделал глава Временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
"Я признаков такой необходимости не наблюдаю, как и введения военного положения", — подчеркнул сенатор.
В ходе брифинга он обратил внимание, что чаще всего вопросы о возможной мобилизации и введении военного положения в РФ задают именно иностранные журналисты. Климов не исключает, что подобная тема является банальной заказухой, поэтому будет постоянно "будироваться" в информационном пространстве.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами переадресовал в Минобороны вопросы о мобилизации и наличии необходимого уровня военных для ведения спецоперации на Украине. Таким же образом он ответил на вопрос об ударах по инфраструктуре Незалежной, в которых Киев обвинил Москву.
VK / Совет Федерации