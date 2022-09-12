"Патриотический консенсус": В Госдуме объяснили успех "Единой России" на выборах

"Единая Россия" на прошедших выборах в России провела одну из самых успешных кампаний за последние годы. Такое мнение высказал в беседе с Лайфом первый зампредседателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов.

Он напомнил, что политсила занималась не только реализацией народной программы, с которой в прошлом году выиграла на выборах в Госдуму, но и помогала жителям Донбасса. В сложные моменты, как правило, происходит консолидация общества вокруг институтов власти. По мнению парламентария, граждане воспринимают ЕР больше именно как институт власти, а не как партию, поэтому за неё проголосовало большинство избирателей. Тем самым россияне показали, что они консолидированы вокруг патриотической повестки и президента РФ Владимира Путина.

"Мы все ощущаем патриотический консенсус. Патриотическая повестка в нашей повседневной работе была на первом плане. А сегодня — в особенности. Это первая кампания после 24 февраля. И то, как проголосуют люди, для нас имело большое значение", — подчеркнул Бессарабов.