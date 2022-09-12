В Эдинбурге проходит служба в память о королеве с участием Карла III
Карл III сопровождает гроб Елизаветы II в главный собор Эдинбурга
Новый король Великобритании Карл III присоединился к процессии, сопровождающей гроб с телом его матери Елизаветы II в главный собор Эдинбурга. Прямую трансляцию события ведут британские телеканалы.
Карл III в парадной форме фельдмаршала пешком следует за автомобилем с гробом вместе с сестрой принцессой Анной и братьями принцами Эдвардом и Эндрю. В соборе пройдёт торжественная служба в память о королеве.
Процессия, сопровождающая гроб Елизаветы II в главный собор Эдинбурга, в которой участвует Карл III. Видео © Twitter / Royal Central
Как сообщал Лайф, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз — Карл III. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики. 10 сентября Карла III официально провозгласили королём, с чем его и поздравил Владимир Путин.
Кадр видео. Twitter / Royal Central