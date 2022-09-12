В Эдинбурге проходит служба в память о королеве с участием Карла III

Новый король Великобритании Карл III присоединился к процессии, сопровождающей гроб с телом его матери Елизаветы II в главный собор Эдинбурга. Прямую трансляцию события ведут британские телеканалы.

Карл III в парадной форме фельдмаршала пешком следует за автомобилем с гробом вместе с сестрой принцессой Анной и братьями принцами Эдвардом и Эндрю. В соборе пройдёт торжественная служба в память о королеве.