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12 сентября, 15:01

Мэр Святогорска опроверг информацию о взятии города украинскими войсками

Мэр Святогорска (Донецкая Народная Республика) Владимир Бандура опроверг информацию о взятии города Вооружёнными силами Украины. По его словам, населённый пункт продолжает находиться под контролем союзных сил, а распространяемые в соцсетях сообщения являются фейком.

"Наши войска не оставляли позиции, город находится под нашим контролем", — приводит ТАСС слова Бандуры.

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А ранее Лайф сообщал, что командир "Спарты" Артём Жога опроверг сообщения о захвате украинскими военными аэропорта Донецка. Видео с его заявлением опубликовал в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

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VK / Минобороны России

Наталья Исакова

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