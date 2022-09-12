Мэр Святогорска опроверг информацию о взятии города украинскими войсками
Мэр Святогорска (Донецкая Народная Республика) Владимир Бандура опроверг информацию о взятии города Вооружёнными силами Украины. По его словам, населённый пункт продолжает находиться под контролем союзных сил, а распространяемые в соцсетях сообщения являются фейком.
"Наши войска не оставляли позиции, город находится под нашим контролем", — приводит ТАСС слова Бандуры.
А ранее Лайф сообщал, что командир "Спарты" Артём Жога опроверг сообщения о захвате украинскими военными аэропорта Донецка. Видео с его заявлением опубликовал в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.
VK / Минобороны России