Мэр Святогорска опроверг информацию о взятии города украинскими войсками

Мэр Святогорска (Донецкая Народная Республика) Владимир Бандура опроверг информацию о взятии города Вооружёнными силами Украины. По его словам, населённый пункт продолжает находиться под контролем союзных сил, а распространяемые в соцсетях сообщения являются фейком.