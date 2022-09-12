Поставщик некачественной водки в Тюмени получил срок за смерть десяти человек
В Тюмени поставщик поддельной водки получил 4,5 года колонии за смерть десяти человек
Ленинский суд Тюмени приговорил местного жителя к четырём с половиной годам колонии общего режима по делу о сбыте алкоголя с метиловым спиртом, отравление которым унесло жизни десяти человек. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.
"Суд признал 36-летнего Адилхана Каримова виновным в хранении в целях сбыта и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены группой по предварительному сговору, повлекли по неосторожности смерть более двух лиц", — говорится в сообщении.
Кроме того, мужчину признали виновным в приобретении, хранении в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции по предварительному сговору. Помимо лишения свободы ему также назначили штраф — 932 тысячи рублей, который он обязан выплатить в доход государства. Суд удовлетворил и гражданский иск в пользу потерпевшего в 200 тысяч рублей.
В пресс-службе уточнили, что подсудимый признал вину и на стадии предварительного расследования добровольно, при участии защитника-адвоката, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
По данным правоохранителей, с 31 августа 2021 года по 2 января 2022 года Каримов возглавлял ООО "РОСТ". Вместе со знакомым он приобрёл не менее ста коробок суррогата с метанолом, которые поставлял соучастникам для продажи в тюменских магазинах. Употребление этого алкоголя привело к смерти десяти человек. В региональном СК уточнили, что завозили контрафакт из Екатеринбурга.
Ранее Лайф писал, что в Тюмени по делу об отравлении суррогатным алкоголем задержано десять человек. По версии следствия, в торговых точках, расположенных в Тюмени, осуществлялась реализация спиртосодержащей жидкости с этикеткой "Родники Сибири". Именно этой продукцией отравились местные жители.
Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области / neft.media