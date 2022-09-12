Поставщик некачественной водки в Тюмени получил срок за смерть десяти человек

Ленинский суд Тюмени приговорил местного жителя к четырём с половиной годам колонии общего режима по делу о сбыте алкоголя с метиловым спиртом, отравление которым унесло жизни десяти человек. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

"Суд признал 36-летнего Адилхана Каримова виновным в хранении в целях сбыта и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены группой по предварительному сговору, повлекли по неосторожности смерть более двух лиц", — говорится в сообщении.

Кроме того, мужчину признали виновным в приобретении, хранении в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции по предварительному сговору. Помимо лишения свободы ему также назначили штраф — 932 тысячи рублей, который он обязан выплатить в доход государства. Суд удовлетворил и гражданский иск в пользу потерпевшего в 200 тысяч рублей.

В пресс-службе уточнили, что подсудимый признал вину и на стадии предварительного расследования добровольно, при участии защитника-адвоката, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

По данным правоохранителей, с 31 августа 2021 года по 2 января 2022 года Каримов возглавлял ООО "РОСТ". Вместе со знакомым он приобрёл не менее ста коробок суррогата с метанолом, которые поставлял соучастникам для продажи в тюменских магазинах. Употребление этого алкоголя привело к смерти десяти человек. В региональном СК уточнили, что завозили контрафакт из Екатеринбурга.