Молодого хоккеиста унесли на носилках со льда после столкновения с игроком "Спартака"
Хоккеиста "Салавата Юлаева" унесли со льда на носилках в матче со "Спартаком"
Хоккеист уфимского "Салавата Юлаева" Ярослав Цулыгин не смог завершить матч регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" из-за полученной травмы.
В первом периоде против него пытался применить силовой приём спартаковец Шейн Принс. Цулыгин хотел избежать его, однако упал и ударился о борт. В итоге он не сумел самостоятельно покинуть лёд, а на помощь пришлось выходить медикам.
Добавим, что идёт второй период матча, однако команды голов друг другу не забили.