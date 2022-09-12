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12 сентября, 15:16

Молодого хоккеиста унесли на носилках со льда после столкновения с игроком "Спартака"

Хоккеиста "Салавата Юлаева" унесли со льда на носилках в матче со "Спартаком"

Хоккеист уфимского "Салавата Юлаева" Ярослав Цулыгин не смог завершить матч регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" из-за полученной травмы.

В первом периоде против него пытался применить силовой приём спартаковец Шейн Принс. Цулыгин хотел избежать его, однако упал и ударился о борт. В итоге он не сумел самостоятельно покинуть лёд, а на помощь пришлось выходить медикам.

Хоккеист умер прямо во время матча в Нижегородской области

Хоккеист умер прямо во время матча в Нижегородской области

Добавим, что идёт второй период матча, однако команды голов друг другу не забили.

Шамиль Гаджиев

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