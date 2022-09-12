Россиянам рассказали, как правильно оказать первую помощь

Заместитель главного врача частной скорой помощи "Приоритет" Дмитрий Глухачев в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказал о важных правилах оказания первой помощи. Так, по мнению эксперта, не стоит проходить мимо человека, которому стало плохо.

"За годы работы на скорой помощи я знаю, что люди очень часто проходят мимо инсультников. Человеку стало плохо, он сел на скамейку, лицо подёргивается, речь несвязная, как каша, он выглядит пьяным. И люди, к сожалению, проходят мимо этих несчастных", — отметил специалист.

Он подчеркнул, что если в этом случае успеть доставить пострадавшего в специальную неврологическую клинику, то можно избежать серьёзных осложнений. Специалист добавил, что если человек упал и схватился за сердце, до приезда скорой его стоит положить на бок, расстегнуть ворот, а под головой в этот момент должно быть что-то мягкое.

Человеку, которого вытащили из воды, при отсутствии сердцебиения и сознания стоит делать непрямой массаж сердца в соотношении 30:2, а также осуществлять дыхание изо рта в рот. Причём это лучше делать с помощью носового платка или медицинской маски, чтобы не заразиться от пострадавшего, подчеркнул врач.

Кроме того, специалист посоветовал научиться приёму Геймлиха, чтобы помочь человеку, который подавился. Также эксперт заметил, что нельзя предлагать пострадавшему собственные таблетки. Использовать стоит только те лекарства, которые есть у него.