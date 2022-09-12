Стало известно, как распределились мандаты в столице

Партия "Единая Россия" на муниципальных выборах в столице получила 1160 мандатов. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. По её словам, объединения, которые участвовали в голосовании, в общей сложности взяли 1416 мандатов, причём 26 достались самовыдвиженцам.

"Как распределились 1416 мандатов: "Единая Россия" — 1160 мандатов, "Мой район" — 134, КПРФ — 42, "Справедливая Россия" — 20, "Новые люди" — 20, ЛДПР — 11, "Яблоко" — три и "Коммунисты России" — один", — рассказала Кириллова журналистам.

По её словам, итоги подведены в 124 муниципальных образованиях. Председатель Мосгоризбиркома также обратила внимание на ситуацию в Люблине, где двое кандидатов набрали равное количество голосов, — там будет проведена жеребьёвка.