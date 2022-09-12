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12 сентября, 17:32

Украинцы попросили Зеленского разрешить пересекать границы с РФ и Белоруссией

На Украине создали петицию с просьбой разрешить выезжать в РФ и Белоруссию

На Украине создана петиция о разрешении выезжать в РФ и Белоруссию. Соответствующее обращение опубликовано на сайте лидера Незалежной Владимира Зеленского. Люди просят позволить украинцам пересекать границы этих стран для решения вопросов наследства, встреч с родственниками, налаживания культурных и экономических связей.

"Все имеют родственников, почему ЕС открыт для выезда, а другие не могут увидеться с родственниками и уничтожены все экономические и культурные связи со странами славян?" — сказано в обращении.

Петиция зарегистрирована 12 сентября, на данный момент она набрала 14 голосов из 25 тысяч. До конца сбора подписей остался 91 день.

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Лайф напоминает, что в конце февраля после начала спецоперации на Украине Незалежная закрыла пункты пропуска на границе с Россией и Белоруссией. Тогда исключение было сделано только для граждан, которые хотят вернуться в свою страну, им разрешалось сделать это "спокойно и беспрепятственно".

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ТАСС / AP Photo / Oleksandr Ratushniak

Никита Осипов

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