НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 сентября, 17:07

В результате очередного обстрела ВСУ в Новой Каховке есть раненые

Украинские войска вновь обстреляли жилые кварталы Новой Каховки в Херсонской области. В результате ракетных ударов есть пострадавшие, рассказал глава администрации района Владимир Леонтьев.

"Разрушения незначительные, лёгкие ранения", — приводит его слова ТАСС.

ВСУ готовят масштабное наступление в районе Запорожской АЭС

ВСУ готовят масштабное наступление в районе Запорожской АЭС

Ранее украинские военные нанесли удары по Каховской ГЭС и Новой Каховке. В результате обстрела на местном заводе "Сокол" начался пожар.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров