В результате очередного обстрела ВСУ в Новой Каховке есть раненые
Украинские войска вновь обстреляли жилые кварталы Новой Каховки в Херсонской области. В результате ракетных ударов есть пострадавшие, рассказал глава администрации района Владимир Леонтьев.
"Разрушения незначительные, лёгкие ранения", — приводит его слова ТАСС.
Ранее украинские военные нанесли удары по Каховской ГЭС и Новой Каховке. В результате обстрела на местном заводе "Сокол" начался пожар.
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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine