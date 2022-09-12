В результате очередного обстрела ВСУ в Новой Каховке есть раненые

Украинские войска вновь обстреляли жилые кварталы Новой Каховки в Херсонской области. В результате ракетных ударов есть пострадавшие, рассказал глава администрации района Владимир Леонтьев.

Ранее украинские военные нанесли удары по Каховской ГЭС и Новой Каховке. В результате обстрела на местном заводе "Сокол" начался пожар.