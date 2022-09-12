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12 сентября, 17:05

В Москве скорая помощь столкнулась с грузовиком, пострадали два человека

На западе Москвы скорая помощь столкнулась с грузовиком, в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали два человека — фельдшер и врач. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичное ГУ МВД РФ.

Место аварии с участием скорой и грузовика в Москве. Видео © LIFE

"Произошло столкновение двух транспортных средств: грузовика со строительной техникой и спецавтомобиля медиков. По предварительным данным, двое людей, находившихся в медицинском автомобиле, обратились за медпомощью", — сообщили в ведомстве.

Правоохранители добавили, что инцидент произошёл вблизи 38-го дома на проспекте Вернадского. По данным агентства, пострадавшие получили несерьёзные травмы. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места ДТП, на кадрах заметно, что там находятся сотрудники экстренных служб.

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Ранее Лайф писал, что в Симферополе 11 сентября микроавтобус Mercedes столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате случившегося пострадало семь человек.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов

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