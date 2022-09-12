Наиболее нуждающиеся страны получили менее трети продовольствия с Украины

С 1 августа страны с наименьшим уровнем доходов получили всего 28% экспортированного с Украины продовольствия, в то время как государства с высоким уровнем — 44%. Об этом сообщается в отчёте Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле по итогам проделанной с начала августа работы.

Судя по опубликованной информации, наибольшее количество продовольствия из числа стран с высоким уровнем дохода было отправлено в Испанию (13%) и Нидерланды (8%). Страны с доходом ниже среднего, такие как Джибути, Ливан, Сомали и Йемен, получили по 1%.

Всего по состоянию на 12 сентября из украинских портов было экспортировано 2,7 миллиона тонн продовольствия. Среди них: 53% — кукуруза, 23% — пшеница, 12% — продукты переработки подсолнечника, 6% — ячмень, 5% — рапс, 1% — соя.

При этом в стамбульском СКЦ зафиксировали ряд отклонений судов, перевозящих украинское зерно, от безопасных маршрутов.

"С 1 августа СКЦ обеспечил безопасный проход 122 судов из портов Украины и 144 судов — в порты Украины. <...> В ряде случаев было зафиксировано отклонение от коридора. Центр связался с капитанами и указал им на необходимость придерживаться координат. В ряде случаев, когда одним и тем же судном были допущены неоднократные отклонения от маршрута, СКЦ передал капитанам формальные письменные уведомления", — уточняется в отчёте.