ВСУ готовят масштабное наступление в районе Запорожской АЭС

Украинские военные готовят масштабное наступление в районе Запорожской АЭС, идёт переброска артиллерийских установок, в том числе гаубиц М777 и РСЗО HIMARS. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"[ВСУ готовят] большое наступление в районе атомной станции, переправ и чуть-чуть восточнее <...> Идёт переброска большого количества тяжёлых орудий, М777, РСЗО HIMARS и так далее", — сказал он.