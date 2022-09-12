ВСУ готовят масштабное наступление в районе Запорожской АЭС
Рогов: ВСУ планируют большое наступление в районе ЗАЭС и ближайших переправ
Украинские военные готовят масштабное наступление в районе Запорожской АЭС, идёт переброска артиллерийских установок, в том числе гаубиц М777 и РСЗО HIMARS. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"[ВСУ готовят] большое наступление в районе атомной станции, переправ и чуть-чуть восточнее <...> Идёт переброска большого количества тяжёлых орудий, М777, РСЗО HIMARS и так далее", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что попытка контрнаступления ВСУ под Песками обернулась для Киева катастрофой. Украинские бойцы "числом до двух рот — танковой и мотострелковой" отправились в Пески из Первомайского. Однако вскоре их планам помешали члены "Сомали" и 11-го полка НМ ДНР.
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