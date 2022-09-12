Россиянам рассказали о лазейках для оформления визы в Евросоюз

Адвокат Александр Бенхин в беседе с Лайфом рассказал про три главные лазейки, которыми могут воспользоваться желающие посмотреть на Эйфелеву башню или прогуляться по улочкам Рима россияне. В частности, юрист ожидает появление чёрного рынка виз и большого количества "родственников" в Евросоюзе.

Юрист Александр Бенхин рассказал про лазейки, которые помогут россиянам оформить визы в ЕС. Видео © LIFE

Многие россияне, желающие попасть в Европу, будут "болеть", то есть оформлять медицинские визы. На основании приглашений из европейских клиник консульства обязаны выдавать шенгены, поскольку это является гуманитарной причиной. Как подчеркнул собеседник Лайфа, об этом было сказано в законе ЕС.

"Вторая лазейка — это приглашение от родственников. Тоже вангую, что сейчас у всех появятся родственники в Европе. Надо понимать, что в ЕС есть много незащищённых слоёв населения, и они с удовольствием будут продавать эти приглашения за деньги. А это уже тоже является исключением из правил, и таким "родственникам" будут давать визы. Ну и, соответственно, сейчас будет чёрный рынок этих приглашений, которые будут за деньги покупаться", — отметил эксперт.

Также Бенхин напомнил, что ЕС продолжает выдавать визы российским журналистам. При желании вполне возможно аккредитоваться в каком-то СМИ, но способ не совсем надёжный, предупредил юрист. По его словам, вероятнее всего, у европейцев к данной категории лиц возникнет немало вопросов, поскольку они рассчитывают, что приезжающие в ЕС журналисты должны быть настроены против российских властей.