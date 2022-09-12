"Зайдут в тупик": Политолог спрогнозировал будущее российско-германских отношений

По мнению эксперта, кабмину ФРГ будут выгодны такие изменения. Специалист заметил, что Москва, вероятно, не станет вводить экономические ограничения против Берлина, так как там ожидают подобного. Политолог убеждён, что Германия захочет обвинить Россию в том, что именно она "загнала немцев в холод". А другие ограничения в отношении ФРГ будут не действенны, добавил эксперт.

"Российско-германские отношения, скорее всего, зайдут в тупик, потому что Германия не самостоятельна, а значит, ответить эффективно на наши заявления не может. Канцлер ФРГ не скажет: "Да, мы подумали, мы так делать больше не будем", потому что у него, по сути, никто не спрашивал. Это американская позиция, Шольц её просто озвучивает", — считает эксперт.