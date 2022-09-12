Франция продолжит выдавать визы россиянам, но изменит условия

Франция и дальше будет выдавать россиянам краткосрочные визы, однако изменятся некоторые условия. Так, визовый сбор и срок рассмотрения запросов будут увеличены. Об этом говорится в распространённом сообщении на сайте французского посольства в Москве.

"Франция продолжит выдавать краткосрочные визы. Тем не менее обращаем ваше внимание на то, что вышеупомянутое решение вступает в силу и условия получения краткосрочных виз изменяются. 1. Визовый сбор увеличивается с 35 до 80 евро для всех. 2. Рассмотрение запроса на визу может занять до 45 дней, и желающим получить визу рекомендуется учитывать этот срок при планировании путешествия", — говорится в заявлении.

В диппредставительстве отметили, что данное решение не касается долгосрочных виз. Там также уточнили, что заявление на получение визы, как и прежде, нужно подавать через специальный портал, а документы — по предварительной записи в одном из специализированных центров.