В ДНР заявили о потерях ВСУ на Донецком направлении

Представитель Народной милиции ДНР сообщил, что союзные силы полностью контролируют обстановку на Донецком направлении, а вот украинские войска несут здесь большие потери. Его слова приводит РИА "Новости".

"Ситуация на Донецком направлении полностью контролируется союзными силами. В течение суток на данном участке фронта противник понёс потери в живой силе и технике", — отметил собеседник агентства.

Представитель Народной милиции ДНР также добавил, что артиллерийским соединениям удалось сорвать попытки ВСУ перегруппироваться. Кроме того, по его словам, были уничтожены националисты, которые направлялись для подкрепления.