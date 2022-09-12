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Регион
Опубликовано 12 сентября 2022, 15:48
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В ДНР заявили о потерях ВСУ на Донецком направлении

В ДНР сообщили о полном контроле обстановки на Донецком направлении

Представитель Народной милиции ДНР сообщил, что союзные силы полностью контролируют обстановку на Донецком направлении, а вот украинские войска несут здесь большие потери. Его слова приводит РИА "Новости".

"Ситуация на Донецком направлении полностью контролируется союзными силами. В течение суток на данном участке фронта противник понёс потери в живой силе и технике", — отметил собеседник агентства.

Представитель Народной милиции ДНР также добавил, что артиллерийским соединениям удалось сорвать попытки ВСУ перегруппироваться. Кроме того, по его словам, были уничтожены националисты, которые направлялись для подкрепления.

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А ранее Лайф сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал "интересный сюрприз" для украинских войск. При этом раскрывать какие-либо подробности он не стал, но отметил, что обо всём скоро станет известно.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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