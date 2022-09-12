В ДНР заявили о потерях ВСУ на Донецком направлении
В ДНР сообщили о полном контроле обстановки на Донецком направлении
Представитель Народной милиции ДНР сообщил, что союзные силы полностью контролируют обстановку на Донецком направлении, а вот украинские войска несут здесь большие потери. Его слова приводит РИА "Новости".
"Ситуация на Донецком направлении полностью контролируется союзными силами. В течение суток на данном участке фронта противник понёс потери в живой силе и технике", — отметил собеседник агентства.
Представитель Народной милиции ДНР также добавил, что артиллерийским соединениям удалось сорвать попытки ВСУ перегруппироваться. Кроме того, по его словам, были уничтожены националисты, которые направлялись для подкрепления.
А ранее Лайф сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал "интересный сюрприз" для украинских войск. При этом раскрывать какие-либо подробности он не стал, но отметил, что обо всём скоро станет известно.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine