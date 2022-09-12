"Единая Россия" забирает почти всё: В Петербурге подводят итоги довыборов в муниципалитеты

В Санкт-Петербурге в единый день голосования прошли дополнительные выборы депутатов в 17 муниципальных образованиях в десяти районах города — Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском, Курортном, Невском, Петродворцовом и Пушкинском, сообщает FlashNord.

По словам председателя горизбиркома Максима Мейксина, итоговая явка составила 9,97%. Всего в выборах приняли участие 24 773 петербуржца. Активнее всего голосовали в Зеленогорске — 24,51 %, наименьшая явка оказалась в округах № 167 и 168 в МО "Невский округ" — 6,12 %.

— Выборы прошли достаточно организованно, при минимальном количестве замечаний к избирательному процессу. Ни одно из поступивших обращений пока не нашло своего подтверждения. Для территориальных комиссий и нового состава горизбиркома это был своего рода экзамен, который, на мой взгляд, комиссии корректно и хорошо прошли, — приводит слова Мейксина FlashNord.

Большинство мандатов (34 из 38) по результатам голосования оказались у "Единой России". На довыборах партию представляли учителя, спортсмены, врачи, предприниматели, представители социальной и жилищно-коммунальной сферы, а также военные, пенсионеры и общественники. Как рассказал глава петербургских единороссов Сергей Боярский, результаты голосования оказались для партии крайне важны.

"Для "Единой России" масштаб выборной кампании абсолютно неважен, поскольку каждая территория для города, района очень значима. На них проживает огромное количество жителей, и их волеизъявление должно быть обеспечено всеми инструментами, несмотря на то что многие называют эти выборы довыборами", — отметил он.

По словам Боярского, кандидаты-единороссы хорошо осведомлены о проблемах "на местах", потому что обошли свои территории и провели немало встреч с избирателями.

"В любую погоду, даже под дождём с зонтиками, люди выходили во дворы по 20–30 человек, общались с нашими кандидатами, задавали самые разные вопросы: и про благоустройство своих дворов, и про вышки сотовой связи, и про проблемы, связанные с транспортом, пешеходными переходами, установкой светофоров", — перечислил лидер петербургских единороссов.