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Опубликовано 12 сентября 2022, 15:51
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Опубликовано видео с моментом взрыва на Харьковской ТЭЦ-5

Очевидцы сняли взрыв на Харьковской ТЭЦ-5

В Сети появилось видео вчерашнего взрыва на Харьковской ТЭЦ-5. Ролик опубликован 12 сентября в телеграм-канале "Украина в шоке".

Взрыв на Харьковской ТЭЦ. Видео © Telegram / "Украина в шоке"

На кадрах запечатлён момент взрыва, который образует видимую огромную ударную волну, накрывшую ближайшие здания и выбившую стёкла. Автор ролика подписал его словами: "Чуть не убило".

Что известно об ударах по энергосистеме Украины
Что известно об ударах по энергосистеме Украины

Ранее Лайф писал, что в нескольких областях Украины после обстрелов отключилось электричество. В соцсетях жители разных городов публикуют видео и сообщения о том, что по целому ряду инфраструктурных объектов были нанесены ракетные удары.

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Скрин из видео Telegram / "Украина в шоке"

Григорий Воронцов
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