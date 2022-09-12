В Сети появилось видео вчерашнего взрыва на Харьковской ТЭЦ-5. Ролик опубликован 12 сентября в телеграм-канале "Украина в шоке".

Взрыв на Харьковской ТЭЦ. Видео © Telegram / "Украина в шоке"

На кадрах запечатлён момент взрыва, который образует видимую огромную ударную волну, накрывшую ближайшие здания и выбившую стёкла. Автор ролика подписал его словами: "Чуть не убило".