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12 сентября, 15:51

"Чуть не убило": Опубликовано видео с моментом взрыва на Харьковской ТЭЦ-5

Очевидцы сняли взрыв на Харьковской ТЭЦ-5

В Сети появилось видео вчерашнего взрыва на Харьковской ТЭЦ-5. Ролик опубликован 12 сентября в телеграм-канале "Украина в шоке".

Взрыв на Харьковской ТЭЦ. Видео © Telegram / "Украина в шоке"

На кадрах запечатлён момент взрыва, который образует видимую огромную ударную волну, накрывшую ближайшие здания и выбившую стёкла. Автор ролика подписал его словами: "Чуть не убило".

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Обложка ©

Скрин из видео Telegram / "Украина в шоке"

Григорий Воронцов

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