Опубликовано видео с моментом взрыва на Харьковской ТЭЦ-5
Очевидцы сняли взрыв на Харьковской ТЭЦ-5
В Сети появилось видео вчерашнего взрыва на Харьковской ТЭЦ-5. Ролик опубликован 12 сентября в телеграм-канале "Украина в шоке".
Взрыв на Харьковской ТЭЦ. Видео © Telegram / "Украина в шоке"
На кадрах запечатлён момент взрыва, который образует видимую огромную ударную волну, накрывшую ближайшие здания и выбившую стёкла. Автор ролика подписал его словами: "Чуть не убило".
Ранее Лайф писал, что в нескольких областях Украины после обстрелов отключилось электричество. В соцсетях жители разных городов публикуют видео и сообщения о том, что по целому ряду инфраструктурных объектов были нанесены ракетные удары.
Скрин из видео Telegram / "Украина в шоке"