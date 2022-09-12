Терапевт рассказала, кому стоит вакцинироваться от ротавируса в первую очередь
Терапевт Романенко заявила, что дети должны быть вакцинированы от ротавируса
Дети должны быть вакцинированы от ротавируса в первую очередь, так как чаще всего страдают от этого заболевания. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявила врач-терапевт Татьяна Романенко.
"Дети очень быстро обезвоживаются, потому что у них очень маленькая масса тела. Несколько эпизодов рвоты и жидкого стула могут привести к тому, что ребёнку потребуется экстренная медицинская помощь", — отметила она.
Эксперт добавила, что вспышки ротавируса, как правило, встречаются в организованных коллективах и на отдыхе. По словам терапевта, от данного заболевания никто не застрахован. Однако кто-то может не столкнуться с ним из-за особенностей иммунной системы, подчеркнула врач.
Тяжело ротавирус переносят не только дети, но и пожилые люди. При заболевании необходима госпитализация, так как обезвоживание может серьёзно угрожать жизни, заметила врач. В качестве профилактики Романенко посоветовала соблюдать правила гигиены и чаще мыть руки.
Ранее Лайф писал, что в России создали первую вакцину от ротавируса. Её разработали учёные из Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора.
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