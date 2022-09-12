Терапевт рассказала, кому стоит вакцинироваться от ротавируса в первую очередь

Дети должны быть вакцинированы от ротавируса в первую очередь, так как чаще всего страдают от этого заболевания. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявила врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Дети очень быстро обезвоживаются, потому что у них очень маленькая масса тела. Несколько эпизодов рвоты и жидкого стула могут привести к тому, что ребёнку потребуется экстренная медицинская помощь", — отметила она.

Эксперт добавила, что вспышки ротавируса, как правило, встречаются в организованных коллективах и на отдыхе. По словам терапевта, от данного заболевания никто не застрахован. Однако кто-то может не столкнуться с ним из-за особенностей иммунной системы, подчеркнула врач.

Тяжело ротавирус переносят не только дети, но и пожилые люди. При заболевании необходима госпитализация, так как обезвоживание может серьёзно угрожать жизни, заметила врач. В качестве профилактики Романенко посоветовала соблюдать правила гигиены и чаще мыть руки.