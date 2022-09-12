Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова попросили отправить на 15 лет за решётку по делу о взятке

Гособвинение попросило Хамовнический суд Москвы приговорить бывшего вице-мэра Сочи Анатолия Рыкова к 15 годам колонии по делу о взятке. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на его адвоката Алексея Гавришева.

Вместе с тем прокуратура потребовала запретить экс-чиновнику занимать определённые должности, а также назначить ему штраф в 120 миллионов рублей.

Анатолий Рыков занимал пост вице-мэра Сочи с 2009 по 2018 год. В октябре 2018 года чиновника задержали вместе с его преемником Сергеем Юриным. По версии следствия, с 2010 года Рыков брал взятки за выдачу разрешений на строительство и на заключение договоров с мэрией, касающихся аренды земельных участков. Сам бывший вице-мэр Сочи вину не признаёт.