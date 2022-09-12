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12 сентября, 15:44

Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова попросили отправить на 15 лет за решётку по делу о взятке

Гособвинение потребовало приговорить бывшего вице-мэра Сочи Рыкова к 15 годам колонии

<p>Анатолий Рыков. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/sochigov?z=photo-55888465_308935753/album-55888465_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация города Сочи</a></p>

Анатолий Рыков. Обложка © VK / Администрация города Сочи

Гособвинение попросило Хамовнический суд Москвы приговорить бывшего вице-мэра Сочи Анатолия Рыкова к 15 годам колонии по делу о взятке. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на его адвоката Алексея Гавришева.

Вместе с тем прокуратура потребовала запретить экс-чиновнику занимать определённые должности, а также назначить ему штраф в 120 миллионов рублей.

Анатолий Рыков занимал пост вице-мэра Сочи с 2009 по 2018 год. В октябре 2018 года чиновника задержали вместе с его преемником Сергеем Юриным. По версии следствия, с 2010 года Рыков брал взятки за выдачу разрешений на строительство и на заключение договоров с мэрией, касающихся аренды земельных участков. Сам бывший вице-мэр Сочи вину не признаёт.

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Ранее Лайф сообщал, что экс-министра здравоохранения Алтая арестовали по делу о коррупции. По версии следствия, в декабре 2020 года Павел Решетов получил от коммерческой структуры "Данарт" взятку в 400 тысяч рублей за заключение прямых контрактов на поставку оборудования для реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. На суде экс-чиновник вину не признал.

Наталья Исакова

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