Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова попросили отправить на 15 лет за решётку по делу о взятке
Гособвинение потребовало приговорить бывшего вице-мэра Сочи Рыкова к 15 годам колонии
Анатолий Рыков. Обложка © VK / Администрация города Сочи
Гособвинение попросило Хамовнический суд Москвы приговорить бывшего вице-мэра Сочи Анатолия Рыкова к 15 годам колонии по делу о взятке. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на его адвоката Алексея Гавришева.
Вместе с тем прокуратура потребовала запретить экс-чиновнику занимать определённые должности, а также назначить ему штраф в 120 миллионов рублей.
Анатолий Рыков занимал пост вице-мэра Сочи с 2009 по 2018 год. В октябре 2018 года чиновника задержали вместе с его преемником Сергеем Юриным. По версии следствия, с 2010 года Рыков брал взятки за выдачу разрешений на строительство и на заключение договоров с мэрией, касающихся аренды земельных участков. Сам бывший вице-мэр Сочи вину не признаёт.
Ранее Лайф сообщал, что экс-министра здравоохранения Алтая арестовали по делу о коррупции. По версии следствия, в декабре 2020 года Павел Решетов получил от коммерческой структуры "Данарт" взятку в 400 тысяч рублей за заключение прямых контрактов на поставку оборудования для реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. На суде экс-чиновник вину не признал.