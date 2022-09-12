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12 сентября, 04:50

Посол России указал Германии на пройденную ею "красную черту"

Посол России Нечаев: Германия перешла красную черту, поставляя оружие Киеву

Власти Германии "перешли красную черту", начав поставки Украине летального вооружения своего производства. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Он отметил, что Берлин не должен был этого делать.

"В том числе с учётом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны", — пояснил дипломат свою позицию в интервью "Известиям".

Он добавил, что накачка Украины оружием, чего от Германии требуют англосаксонские союзники по НАТО, — это путь в никуда. Так конфликт только затягивается, растёт число жертв. Нечаев отметил, что сейчас "подвергается эрозии" послевоенное примирение народов России и Германии.

В Германии признали дефицит оружия из-за Украины

В Германии признали дефицит оружия из-за Украины

Как сообщал Лайф, в конце августа Германия и Канада согласовали очередной пакет военной помощи Украине. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, в поставку войдут современные системы противовоздушной обороны (ПВО), ракетные системы и "тонны" боеприпасов.

Обложка ©

Wikipedia / US Army

Андрей Григорьев

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