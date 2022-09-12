Эксперт перечислил тренды, которые принесли "Единой России" победу на довыборах в Петербурге
Политолог Григорьев: Хороший результат "Единой России" на выборах в Петербурге — это следствие перемен внутри партии
Хороший результат "Единой России" на выборах депутатов в 17 муниципальных образованиях Санкт-Петербурга стал следствием кардинальных перемен в самой партии. Такое мнение озвучил в понедельник политолог, руководитель Петербургского отделения ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Сергей Григорьев. По его словам, кандидаты впервые сделали ставку на прямое общение с людьми, показали знание местных проблем и выступили с полезными инициативами по развитию муниципалитетов. Это и помогло им одержать победу, считает эксперт.
"Очевидно, партийцы строили свои кампании в соответствии с новыми трендами, которые "Единая Россия" задала в городе ещё в конце прошлого года. Тогда новый лидер петербургских единороссов Сергей Боярский обозначил курс на прямое общение с людьми, максимальное погружение в проблемы горожан и их оперативное решение. В ходе избирательной кампании мы увидели продолжение этого тренда. На протяжении всего агитационного периода кандидаты активно общались с петербуржцами: обсуждали местные проблемы на дворовых встречах, выступали с полезными инициативами", ─ отметил политолог.
По его словам, именно этот постоянный и заинтересованный диалог единороссов с жителями муниципальных территорий, а также нацеленность кандидатов на работу в команде с действующими депутатами муниципальных советов обеспечили им большинство голосов на выборах.
Другим важным итогом минувшего голосования для "Единой России" стало увеличение её ядерного электората на невских берегах. И этот успех особенно заметен на невыразительном фоне работы политических конкурентов, отметил эксперт. Немалую роль здесь сыграл тот факт, что петербуржцы устали от популизма и неконструктивной критики, которые звучали на протяжении всей предвыборной гонки в выступлениях кандидатов, представлявших другие политические партии.
"В период агитации политические конкуренты единороссов сосредоточились на критике локальных проблем в округах: где-то указывали на немытый подъезд, где-то ─ на перегоревшую на лестничной клетке лампочку, а больше всего пытались спекулировать на недовольстве горожан программой комплексной реновации территорий. Цель очевидна: оппозиционные силы сделали ставку на протестное голосование. Но их расчёт оказался ошибочным: в подавляющем большинстве округов петербуржцы оказались невосприимчивы к подобным манипуляциям", ─ резюмировал Григорьев.
Также эксперт обратил внимание на небольшое число жалоб в день голосования и полное отсутствие скандальных ситуаций, которые в предыдущие годы успели стать верными спутниками выборов в Северной столице. Григорьев выразил надежду, что теперь в Петербурге это станет хорошей традицией.
Напомним, что, согласно итогам дополнительных выборов в муниципальные советы, которые состоялись в 17 муниципальных округах Петербурга в минувшее воскресенье, убедительную победу одержали кандидаты от "Единой России". Партийцы получили 34 из 38 мандатов, при этом каждый из них набрал более 40% голосов. Всего же в этом году в единый день голосования в России проходило 4,7 тысячи выборов различного уровня. Свой голос избиратели могли отдать с 9 по 11 сентября. Вчера в 21:00 по московскому времени выборы официально завершились, последние участки закрылись в Калининградской области. А окончательные результаты назовут не раньше чем 14 сентября.