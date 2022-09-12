Беженец с Украины рассказал о планах на будущее в России

Пребывание беженцев с Украины в белгородском "транзитном лагере" сделано максимально комфортным. Всех обеспечивают жильём и трёхразовым полноценным питанием. Об этом в интервью "Белпрессе" рассказал заместитель мэра по безопасности Геннадий Цонев.

"Здесь главное слово — временный. То есть транзитный. И отсюда люди отправляются по другим регионам России либо остаются у нас в области. Но даже несмотря на это, мы стараемся сделать пребывание людей здесь максимально комфортным", — отметил он.

Цонев добавил, что все прибывшие после регистрации сразу же обеспечиваются жильём в палатках, а также отличным трёхразовым питанием. Тут же помогают с телефонной связью и оформлением банковских карт, даже проводится обмен валюты.

Евгений с дочками. Фото © Алексей Стопичев / "Белпресса"

"Спасибо и администрации, и волонтёрам. Сразу же помогли всем необходимым. Дали еду, воду. Транспорт организовали. Уже здесь детям дали одежду, потому как из дома мы выскочили в чём были. И тут отношение, вы не представляете, какое к нам. Все вежливые, обходительные. <...> Туда нам возврата нет! Здесь мне сказали, что нужны люди в Краснодарский край", — рассказывает один из беженцев, Евгений.

Лагерь беженцев в Белгородской области. Фото © Алексей Стопичев / "Белпресса"

Другая семья из семерых человек рассказала о планах на будущее на условиях анонимности, так как они напуганы угрозами со стороны Украины. Так, по их словам, далеко уезжать они не хотят.

"Думаем, что делать, но далеко уезжать не хотим. Мы, как Россия пришла, будто на свет народились заново! Работа в городе появилась. Зарплаты стали платить. Администрация работала. И в один момент всё поменялось. Но мы верим, что Россия вернётся и мы вернёмся в родной город", — поведал один из членов семьи.