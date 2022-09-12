Операция не поможет: Раненый медведь с Диксона уже никогда не сможет ходить
Раненый медведь с Диксона уже никогда не сможет ходить
Раненый белый медведь с острова Диксон уже никогда не сможет ходить. Об этом в телеграм-канале заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Раненый медведь с Диксона. Видео © Telegram / Светлана Акулова
"Мы получили заключение о состоянии мишки. По мнению невролога, проблемы медведя операцией не решить. Перелом позвонка, контузия спинного мозга, миелопатия — из-за таких травм животное уже никогда не сможет ходить", — написала она.
Предполагается, что косолапому помогут физиотерапия и плавание, точную программу реабилитации для медведя специалисты разработают немного позже. Акулова обратила внимание, что впервые врачи будут заниматься таким большим хищником. Она подчеркнула, что борьба за здоровье животного продолжается.
Напомним, краснокнижного белого медведя в тяжёлом состоянии нашли на острове Диксон местные жители 5 сентября. Изначально говорилось, что это самка, однако при более детальном осмотре оказалось, что пострадал самец. Теперь за жизнь животного борются ветеринары Московского зоопарка и работники Росприроднадзора. У косолапого множество огнестрельных ранений и паралич задних лап. Позднее у него нашли металл в груди, голове и позвоночнике. Затем стало известно, что медведя не будут усыплять.
Telegram / Светлана Акулова