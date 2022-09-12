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12 сентября, 16:36

Операция не поможет: Раненый медведь с Диксона уже никогда не сможет ходить

Раненый медведь с Диксона уже никогда не сможет ходить

Раненый белый медведь с острова Диксон уже никогда не сможет ходить. Об этом в телеграм-канале заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Раненый медведь с Диксона. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Мы получили заключение о состоянии мишки. По мнению невролога, проблемы медведя операцией не решить. Перелом позвонка, контузия спинного мозга, миелопатия — из-за таких травм животное уже никогда не сможет ходить", — написала она.

Предполагается, что косолапому помогут физиотерапия и плавание, точную программу реабилитации для медведя специалисты разработают немного позже. Акулова обратила внимание, что впервые врачи будут заниматься таким большим хищником. Она подчеркнула, что борьба за здоровье животного продолжается.

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Напомним, краснокнижного белого медведя в тяжёлом состоянии нашли на острове Диксон местные жители 5 сентября. Изначально говорилось, что это самка, однако при более детальном осмотре оказалось, что пострадал самец. Теперь за жизнь животного борются ветеринары Московского зоопарка и работники Росприроднадзора. У косолапого множество огнестрельных ранений и паралич задних лап. Позднее у него нашли металл в груди, голове и позвоночнике. Затем стало известно, что медведя не будут усыплять.

Обложка ©

Telegram / Светлана Акулова

Никита Осипов

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