Операция не поможет: Раненый медведь с Диксона уже никогда не сможет ходить

Раненый белый медведь с острова Диксон уже никогда не сможет ходить. Об этом в телеграм-канале заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Раненый медведь с Диксона. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Мы получили заключение о состоянии мишки. По мнению невролога, проблемы медведя операцией не решить. Перелом позвонка, контузия спинного мозга, миелопатия — из-за таких травм животное уже никогда не сможет ходить", — написала она.