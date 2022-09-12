Зверское нападение: "Пума-трезвенница" вцепилась в пьяного сотрудника зоопарка в Чите

Пума напала на пьяного работника Читинского зоопарка после того, как выбежала из вольера во время кормёжки. Как рассказал телеканалу "360" директор зоосада Вадим Костенников, у пострадавшего сотрудника не было квалификации для работы с хищниками и он не имел права даже подходить к животному.

Неожиданное "зверское нападение" годовалой пумы случилось в минувшую субботу. Во время кормления работник зверинца неправильно открыл дверь, из-за чего животное выбежало. На помощь для поимки хищника прибежал ещё один сотрудник в состоянии алкогольного опьянения, работающий с копытными, который и пострадал. Бегающую по зоопарку пуму в итоге смогли загнать в туалет. Там дикая кошка и напала на нетрезвого сотрудника — поцарапала ему шею, лицо, спину и грудную клетку. Как оказалось, пума ненавидит запах алкоголя.

"Она у нас девушка, поэтому чужих мужчин с запахом алкоголя не любит. Оцарапала его немного. Никаких особых повреждений не было. На месте всё обработали и заклеили. Просто царапины", — отметил Костенников в беседе с журналистами.

Он добавил, что справиться с животным смогла только заведующая отделом хищников, которая на поводке увела животное в вольер. Мужчину, который находился на работе в нетрезвом состоянии, уже уволили. По работнику, допустившему выход пумы на волю, решение ещё не принято. По словам Костенникова, тот тоже был пьян.