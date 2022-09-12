Россия теперь будет продавать нефть дороже

Заместитель главы Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Денис Дерюшкин рассказал о падении скидки на российскую экспортную нефть марки Urals по отношению к европейской Brent с 40 до 20 долларов за баррель. Это произошло, по его словам, благодаря упавшему в цене фрахту судов.

"Дисконт на Urals составляет уже не 40, а 20 долларов [за баррель]. По-прежнему это существенный дисконт, существенный удар по экономике добывающих компаний, но в целом это пока комфортные реалии, в которых можно существовать", — сказал Дерюшкин, выступая на Байкальском риск-форуме.

Отметим, что по состоянию на 12 сентября цена Urals составляет 70 долларов за баррель, а позиция Brent — примерно 95 долларов.