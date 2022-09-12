Россия теперь будет продавать нефть дороже
Минэнерго: Скидка на российскую нефть Urals снизилась до 20 долларов за баррель
Заместитель главы Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Денис Дерюшкин рассказал о падении скидки на российскую экспортную нефть марки Urals по отношению к европейской Brent с 40 до 20 долларов за баррель. Это произошло, по его словам, благодаря упавшему в цене фрахту судов.
"Дисконт на Urals составляет уже не 40, а 20 долларов [за баррель]. По-прежнему это существенный дисконт, существенный удар по экономике добывающих компаний, но в целом это пока комфортные реалии, в которых можно существовать", — сказал Дерюшкин, выступая на Байкальском риск-форуме.
Отметим, что по состоянию на 12 сентября цена Urals составляет 70 долларов за баррель, а позиция Brent — примерно 95 долларов.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия не станет поставлять в Европу свои энергоносители, если это не будет соответствовать интересам её экономики и окажется финансово невыгодным. Так российский лидер отреагировал на угрозы ЕС ввести потолок цен на топливо из РФ. Тем временем министры энергетики ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский газ.
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