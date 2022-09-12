В Сети появилось видео с американскими наёмниками, зашедшими в Изюм
В телеграм-канале украинского издания "Страна" появилось видео, на котором, по данным журналистов, американские наёмники заходят в город Изюм Харьковской области.
В Сети появилось видео с американскими наёмниками, зашедшими в Изюм. Видео © Telegram / Политика страны
На опубликованных кадрах видно, что сначала военнослужащие позируют перед стелой с надписью "Изюм". Один наёмник затем по-английски произносит: "Добро пожаловать в Изюм!"
"Американцы, которые воюют за Украину, вошли в Изюм", — говорится в сообщении издания под роликом, взятом из "Тиктока".
Ранее Минобороны раскрыло потери ВСУ под Николаевом и Харьковом за четыре дня. Так, за это время Вооружённые силы Украины потеряли более 4000 бойцов, свыше 8000 военных были ранены. Кроме того, военное ведомство показало видео переброски российских войск на Харьковское направление. На кадрах можно увидеть колонну с БТР-82А и грузовики с буксируемыми гаубицами Д-20. Устрашающую колонну российских РСЗО "Ураган" тоже сняли на видео по пути в Харьковскую область.
Кадр из видео Telegram / Политика страны