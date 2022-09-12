В телеграм-канале украинского издания "Страна" появилось видео, на котором, по данным журналистов, американские наёмники заходят в город Изюм Харьковской области.

В Сети появилось видео с американскими наёмниками, зашедшими в Изюм. Видео © Telegram / Политика страны

На опубликованных кадрах видно, что сначала военнослужащие позируют перед стелой с надписью "Изюм". Один наёмник затем по-английски произносит: "Добро пожаловать в Изюм!"