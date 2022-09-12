Жителей приграничного села в Белгородской области эвакуировали после обстрела ВСУ

В Белгородской области после атаки со стороны украинских войск эвакуируют жителей приграничного села Логачёвка. Об этом заявил глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов.

"Кто-то уехал самостоятельно, а кого-то эвакуировали мы. Пока мы разместили 27 человек в Валуйках, там восемь деток", — сказал он во время прямой трансляции в соцсети "ВКонтакте".