Жителей приграничного села в Белгородской области эвакуировали после обстрела ВСУ
Дыбов посетил пункт временного размещения, где находятся 27 жителей Логачёвки. Обложка © VK / Алексей Дыбов
В Белгородской области после атаки со стороны украинских войск эвакуируют жителей приграничного села Логачёвка. Об этом заявил глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов.
"Кто-то уехал самостоятельно, а кого-то эвакуировали мы. Пока мы разместили 27 человек в Валуйках, там восемь деток", — сказал он во время прямой трансляции в соцсети "ВКонтакте".
На данный момент в населённом пункте полностью отключили газ и электричество. Также Дыбов отметил, что он уже посетил пункт временного размещения, где находятся эвакуированные люди. Всем предоставлено трёхразовое питание, ситуация на контроле.
Напомним, об обстреле пограничного пункта Логачёвка стало известно ранее сегодня. Атака велась со стороны Украины. Как сообщал Гладков, над одним районом Белгородской области сработала система ПВО.