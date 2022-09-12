В ООН сделали неутешительный прогноз для Украины на зиму

В Организации Объединённых Наций прогнозируют, что Украина грядущей зимой столкнётся с трудностями в энергоснабжении. Соответствующее заявление сделал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Что касается зимы, то мы, конечно, обеспокоены проблемами с доступом к энергии для большого количества домохозяйств, что повлечёт разрушительные последствия", — сказал он на брифинге.

Вместе с тем Дюжаррик отметил, что ООН прилагает усилия для смягчения возможных последствий, в частности сотрудничает с киевскими властями по поддержке программ зимовки и защиты населения.