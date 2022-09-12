В ООН сделали неутешительный прогноз для Украины на зиму
В ООН предупредили о трудностях с энергоснабжением на Украине зимой
В Организации Объединённых Наций прогнозируют, что Украина грядущей зимой столкнётся с трудностями в энергоснабжении. Соответствующее заявление сделал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"Что касается зимы, то мы, конечно, обеспокоены проблемами с доступом к энергии для большого количества домохозяйств, что повлечёт разрушительные последствия", — сказал он на брифинге.
Вместе с тем Дюжаррик отметил, что ООН прилагает усилия для смягчения возможных последствий, в частности сотрудничает с киевскими властями по поддержке программ зимовки и защиты населения.
А ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину и её партнёров ожидает трудная зима. Тем не менее он отметил, что в альянсе не собираются из-за этого отворачиваться от Киева. По словам Столтенберга, пусть НАТО "придётся заплатить за это свою цену", но союзник не изменит курс в отношении Незалежной.
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