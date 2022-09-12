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12 сентября, 18:44

Чижов заявил о завершении 17-летней "командировки" в ЕС

Постпред РФ при ЕС Чижов покидает Брюссель спустя 17 лет работы

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов подтвердил, что в ближайшее время покинет Брюссель. В разговоре с журналистами он отметил, что его "командировка", длившаяся 17 лет, закончилась. При этом имя своего преемника он раскрывать не стал.

"Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнёрству России и ЕС. Могу сказать, что в ходе своих прощальных визитов я предупредил европейцев, что сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать", — сказал Чижов.

Он также добавил, что сейчас ЕС упорно и сознательно отказывается от самостоятельной роли, постепенно превращаясь в "экономический придаток НАТО". По мнению Чижова, возврата к былым отношениям с содружеством уже не случится.

В ЕС кинулись оправдывать Борреля после скандала из-за слов о "фашистской России"

В ЕС кинулись оправдывать Борреля после скандала из-за слов о "фашистской России"

Ранее сообщалось, что ЕС вслед за США решил сменить посла в России. По некоторым данным, теперь место немецкого дипломата Маркуса Эдерера займёт француз Ролан Галяраг. Данное назначение было утверждено главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем ещё в июне.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Исакова

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