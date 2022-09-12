Чижов заявил о завершении 17-летней "командировки" в ЕС

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов подтвердил, что в ближайшее время покинет Брюссель. В разговоре с журналистами он отметил, что его "командировка", длившаяся 17 лет, закончилась. При этом имя своего преемника он раскрывать не стал.

"Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнёрству России и ЕС. Могу сказать, что в ходе своих прощальных визитов я предупредил европейцев, что сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать", — сказал Чижов.

Он также добавил, что сейчас ЕС упорно и сознательно отказывается от самостоятельной роли, постепенно превращаясь в "экономический придаток НАТО". По мнению Чижова, возврата к былым отношениям с содружеством уже не случится.