На Запорожской АЭС восстановили резервную линию энергоснабжения

На Запорожской атомной электростанции восстановлена вторая резервная линия энергоснабжения. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Восстановлена вторая резервная ЛЭП ЗАЭС, что позволит оператору держать одну линию в резерве", — говорится в сообщении на сайте агентства.