На Запорожской АЭС восстановили резервную линию энергоснабжения
МАГАТЭ: Восстановлена вторая резервная линия энергоснабжения ЗАЭС
На Запорожской атомной электростанции восстановлена вторая резервная линия энергоснабжения. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Восстановлена вторая резервная ЛЭП ЗАЭС, что позволит оператору держать одну линию в резерве", — говорится в сообщении на сайте агентства.
Там пояснили, что первую линию персонал сможет использовать для внешнего электроснабжения станции. Сторонняя энергия нужна АЭС для охлаждения реактора и выполнения других важных функций безопасности во время остановки реакторов.
Ранее Лайф рассказывал, что шестой энергоблок Запорожской АЭС, единственный продолжавший работу, был остановлен в ночь на 11 сентября. Власти Энергодара объяснили, как быстро смогут восстановить работу ЗАЭС, энергообеспечение которой после отключения последнего работавшего энергоблока было переведено на дизель-генераторы.
ТАСС / Сергей Мальгавко