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12 сентября, 19:05

На Запорожской АЭС восстановили резервную линию энергоснабжения

МАГАТЭ: Восстановлена вторая резервная линия энергоснабжения ЗАЭС

На Запорожской атомной электростанции восстановлена вторая резервная линия энергоснабжения. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Восстановлена вторая резервная ЛЭП ЗАЭС, что позволит оператору держать одну линию в резерве", — говорится в сообщении на сайте агентства.

Там пояснили, что первую линию персонал сможет использовать для внешнего электроснабжения станции. Сторонняя энергия нужна АЭС для охлаждения реактора и выполнения других важных функций безопасности во время остановки реакторов.

В Запорожье назвали условия перезапуска ЗАЭС

В Запорожье назвали условия перезапуска ЗАЭС

Ранее Лайф рассказывал, что шестой энергоблок Запорожской АЭС, единственный продолжавший работу, был остановлен в ночь на 11 сентября. Власти Энергодара объяснили, как быстро смогут восстановить работу ЗАЭС, энергообеспечение которой после отключения последнего работавшего энергоблока было переведено на дизель-генераторы.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Григорьев

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