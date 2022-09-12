Спецподразделение "Ахмат" держит под контролем стратегические позиции в Запорожье
Кадыров: Чеченские бойцы контролируют занятые в Запорожской области позиции
Военные спецподразделения "Ахмат" держат под чутким контролем все стратегические позиции, занятые в Запорожской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.
"Наши бойцы контролируют абсолютно все занятые точки, осуществляют качественное взаимодействие со своими сослуживцами из других воинских формирований и громят укрофашистских бандеровцев и иностранных наёмников", — написал он.
Кадыров напомнил, что бойцы спецподразделения "Ахмат" проявили боевые качества в ходе освобождения Мариуполя, Лисичанска и других крупных городов и населённых пунктов. Он подчеркнул, что сейчас они "только и ждут приказа, чтобы выдвинуться в бой". Глава Чечни также заверил, что нисколько не сомневается в уровне подготовки своих бойцов, и пожелал им дальнейших успехов в ходе выполнения специальной военной операции.
Как писал ранее Лайф, представитель администрации Запорожской области Рогов заявил, что ВСУ планируют большое наступление в районе ЗАЭС и ближайших переправ. Он отметил, что туда идёт переброска М777, РСЗО HIMARS и других орудий.
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