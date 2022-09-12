Военные спецподразделения "Ахмат" держат под чутким контролем все стратегические позиции, занятые в Запорожской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

"Наши бойцы контролируют абсолютно все занятые точки, осуществляют качественное взаимодействие со своими сослуживцами из других воинских формирований и громят укрофашистских бандеровцев и иностранных наёмников", — написал он.

Кадыров напомнил, что бойцы спецподразделения "Ахмат" проявили боевые качества в ходе освобождения Мариуполя, Лисичанска и других крупных городов и населённых пунктов. Он подчеркнул, что сейчас они "только и ждут приказа, чтобы выдвинуться в бой". Глава Чечни также заверил, что нисколько не сомневается в уровне подготовки своих бойцов, и пожелал им дальнейших успехов в ходе выполнения специальной военной операции.