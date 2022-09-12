Группа военнослужащих Вооружённых сил Украины, которая намеревалась пробиться в аэропорт Донецка, почти вся уничтожена. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Глава ДНР Денис Пушилин комментирует ситуацию на поле боя. Видео © Telegram / pushilindenis

"Доблестная "Спарта", всё понимая, всё осознавая, всё выполнила как нужно. Противник практически в полном составе, практически вся группа, уничтожен", — сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

По мнению главы ДНР, противник при подготовке этой атаки мог руководствоваться больше пиар-соображениями.