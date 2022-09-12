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Регион
Опубликовано 12 сентября 2022, 19:40
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Уничтожена группа ВСУ, решившая атаковать аэропорт Донецка

Пушилин заявил об уничтожении группы ВСУ, решившей атаковать аэропорт Донецка

Группа военнослужащих Вооружённых сил Украины, которая намеревалась пробиться в аэропорт Донецка, почти вся уничтожена. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Глава ДНР Денис Пушилин комментирует ситуацию на поле боя. Видео © Telegram / pushilindenis

"Доблестная "Спарта", всё понимая, всё осознавая, всё выполнила как нужно. Противник практически в полном составе, практически вся группа, уничтожен", — сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

По мнению главы ДНР, противник при подготовке этой атаки мог руководствоваться больше пиар-соображениями.

В ЛНР опровергли сообщения о входе ВСУ в республику
В ЛНР опровергли сообщения о входе ВСУ в республику

Как рассказывал Лайф, командир "Спарты" Жога ранее опроверг сообщения о захвате ВСУ аэропорта Донецка. Находясь перед бывшим зданием воздушной гавани, он обратил внимание, что стоит без бронежилета, потому что "это не передний край".

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ТАСС / Максим Соколов

Андрей Григорьев
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