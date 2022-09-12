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12 сентября, 20:21

Жителей двух приграничных сёл в Белгородской области призвали эвакуироваться

Глава Белгородской области: Призываем жителей Журавлёвки и Нехотеевки покинуть дома

<p>Вячеслав Гладков в Журавлёвке. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/vvgladkov/742?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vvgladkov</a></p>

Вячеслав Гладков в Журавлёвке. Фото © Telegram / vvgladkov

Власти Белгородской области призывают жителей приграничных сёл Журавлёвка и Нехотеевка временно покинуть свои дома. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Продолжаем убеждать людей, которые остаются ещё в Журавлёвке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим", — написал он в телеграм-канале.

Гладков рассказал, что сегодня сам посетил Журавлёвку. Он отметил, что обстановка там сложная, но все службы и органы "чётко выполняют свою работу".

Планируется вскоре завезти в населённый пункт строительные материалы, чтобы закрыть контуры разрушенных домов, начать подключение тепловых пунктов.

В Белгородской области временно закроют школы и детсады в приграничных с Украиной районах

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Лайф рассказывал, что Белгородская область, как и другие приграничные регионы России, неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Снаряды прилетали в те самые сёла Журавлёвка и Нехотеевка. При одном обстреле погиб 63-летний местный депутат. В регионе действует жёлтый уровень террористической опасности.

Андрей Григорьев

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