Жителей двух приграничных сёл в Белгородской области призвали эвакуироваться

Власти Белгородской области призывают жителей приграничных сёл Журавлёвка и Нехотеевка временно покинуть свои дома. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Продолжаем убеждать людей, которые остаются ещё в Журавлёвке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим", — написал он в телеграм-канале.

Гладков рассказал, что сегодня сам посетил Журавлёвку. Он отметил, что обстановка там сложная, но все службы и органы "чётко выполняют свою работу".

Планируется вскоре завезти в населённый пункт строительные материалы, чтобы закрыть контуры разрушенных домов, начать подключение тепловых пунктов.