Жителей двух приграничных сёл в Белгородской области призвали эвакуироваться
Глава Белгородской области: Призываем жителей Журавлёвки и Нехотеевки покинуть дома
Вячеслав Гладков в Журавлёвке. Фото © Telegram / vvgladkov
Власти Белгородской области призывают жителей приграничных сёл Журавлёвка и Нехотеевка временно покинуть свои дома. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Продолжаем убеждать людей, которые остаются ещё в Журавлёвке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим", — написал он в телеграм-канале.
Гладков рассказал, что сегодня сам посетил Журавлёвку. Он отметил, что обстановка там сложная, но все службы и органы "чётко выполняют свою работу".
Планируется вскоре завезти в населённый пункт строительные материалы, чтобы закрыть контуры разрушенных домов, начать подключение тепловых пунктов.
Лайф рассказывал, что Белгородская область, как и другие приграничные регионы России, неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Снаряды прилетали в те самые сёла Журавлёвка и Нехотеевка. При одном обстреле погиб 63-летний местный депутат. В регионе действует жёлтый уровень террористической опасности.