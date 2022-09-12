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Опубликовано 12 сентября 2022, 20:05
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Пушилин прокомментировал сообщения о захвате украинскими военными Святогорска

Пушилин: Святогорск не контролируют ни ДНР, ни ВСУ

Город Святогорск, который находится на территории Донецкой Народной Республики, сейчас не под контролем ни Народной милиции ДНР, ни Вооружённых сил Украины. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, комментируя сообщения о том, что ВСУ вошли в этот населённый пункт.

Глава ДНР Денис Пушилин комментирует ситуацию на поле боя. Видео © Telegram / pushilindenis

"Святогорск, честно вам скажу, на данный момент в полной мере ни мы, ни противник не контролирует", — сказал Пушилин в видеообращении, которое опубликовано в телеграм-канале.

Он добавил, что на том направлении были замечены польские наёмники. Подразделения союзных сил "тоже предпринимают шаги".

"Здесь рассчитываем на то, что у наших ребят всё получится", — сказал Пушилин.

Мэр Святогорска опроверг информацию о взятии города украинскими войсками
Мэр Святогорска опроверг информацию о взятии города украинскими войсками

Как рассказывал Лайф, Святогорск был отбит у ВСУ в июне. Тогда Минобороны РФ сообщало, что в боях за город украинские военные потеряли сотни бойцов, несколько танков и установок "Град".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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