В Финляндии не нашли оснований для полного запрета на въезд россиян

Полного запрета на въезд россиян с туристическими визами, как в странах Балтии и Польше, в Финляндию не будет. Об этом заявил руководитель консульского департамента МИД страны Юсси Таннер.

"Но, конечно, единый подход ЕС, к которому стремится Финляндия, был бы наилучшим и наиболее эффективным", — приводит слова Таннера общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Для полной приостановки выдачи виз россиянам или прекращения действия всех туристических виз граждан РФ в стране не нашли правовой основы. Согласно закону, "ситуация каждого заявителя рассматривается в индивидуальном порядке", сказал Таннер в комментарии газете Iltalehti.