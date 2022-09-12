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12 сентября, 20:45

В Финляндии не нашли оснований для полного запрета на въезд россиян

МИД Финляндии исключил полный запрет на въезд для российских туристов

Полного запрета на въезд россиян с туристическими визами, как в странах Балтии и Польше, в Финляндию не будет. Об этом заявил руководитель консульского департамента МИД страны Юсси Таннер.

"Но, конечно, единый подход ЕС, к которому стремится Финляндия, был бы наилучшим и наиболее эффективным", — приводит слова Таннера общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Для полной приостановки выдачи виз россиянам или прекращения действия всех туристических виз граждан РФ в стране не нашли правовой основы. Согласно закону, "ситуация каждого заявителя рассматривается в индивидуальном порядке", сказал Таннер в комментарии газете Iltalehti.

Франция продолжит выдавать визы россиянам, но изменит условия

Франция продолжит выдавать визы россиянам, но изменит условия

Ранее Лайф писал, что сегодня вступило в силу решение Совета ЕС о приостановке действия упрощённого визового режима с Россией. В МИД РФ заявили, что Россия введёт ответные меры, когда получит официальное уведомление.

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Wikipedia / Mikko Paananen

Арина Родионова

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