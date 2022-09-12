В Финляндии не нашли оснований для полного запрета на въезд россиян
МИД Финляндии исключил полный запрет на въезд для российских туристов
Полного запрета на въезд россиян с туристическими визами, как в странах Балтии и Польше, в Финляндию не будет. Об этом заявил руководитель консульского департамента МИД страны Юсси Таннер.
"Но, конечно, единый подход ЕС, к которому стремится Финляндия, был бы наилучшим и наиболее эффективным", — приводит слова Таннера общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Для полной приостановки выдачи виз россиянам или прекращения действия всех туристических виз граждан РФ в стране не нашли правовой основы. Согласно закону, "ситуация каждого заявителя рассматривается в индивидуальном порядке", сказал Таннер в комментарии газете Iltalehti.
Ранее Лайф писал, что сегодня вступило в силу решение Совета ЕС о приостановке действия упрощённого визового режима с Россией. В МИД РФ заявили, что Россия введёт ответные меры, когда получит официальное уведомление.
Wikipedia / Mikko Paananen