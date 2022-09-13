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12 сентября, 21:27

Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в масштабной диверсии на границе

Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением, в котором обвинило Армению в масштабной диверсии на границе. В ведомстве заявили о потерях в рядах Вооружённых сил страны.

"Подразделения Вооружённых сил Армении совершили широкомасштабную диверсию на государственной границе на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы", — заявили в МО Азербайджана.

Там добавили, что произошёл бой. Некоторые позиции азербайджанской армии "подверглись интенсивному обстрелу подразделениями Вооружённых сил Армении". Упомянуты населённые пункты Басаркечер (Варденис), Истису (Джермук), Гаракильсе (Сисиан) и Горус (Горис).

"В результате были потери среди личного состава, повреждена военная инфраструктура", — говорится в заявлении МО Азербайджана.

Как рассказывал Лайф, Минобороны Армении заявило, что подразделения Вооружённых сил Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий.

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Обложка ©

ТАСС / Ap / Emrah Gurel

Андрей Григорьев

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