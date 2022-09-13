Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе

Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением, в котором обвинило Армению в масштабной диверсии на границе. В ведомстве заявили о потерях в рядах Вооружённых сил страны.

"Подразделения Вооружённых сил Армении совершили широкомасштабную диверсию на государственной границе на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы", — заявили в МО Азербайджана.

Там добавили, что произошёл бой. Некоторые позиции азербайджанской армии "подверглись интенсивному обстрелу подразделениями Вооружённых сил Армении". Упомянуты населённые пункты Басаркечер (Варденис), Истису (Джермук), Гаракильсе (Сисиан) и Горус (Горис).

"В результате были потери среди личного состава, повреждена военная инфраструктура", — говорится в заявлении МО Азербайджана.