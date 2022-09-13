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12 сентября, 21:10

Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам

Минобороны Армении: Азербайджан наносит артиллерийские удары по приграничным городам

Министерство обороны Армении заявило, что Азербайджан начал наносить артиллерийские удары по приграничным городам.

Жители Армении показывают видео со звуками взрывов у границы с Азербайджаном. Видео © Telegram / Sputnik Armenia

Как передаёт издание "Спутник Армения", в оборонном ведомстве страны заявили, что сегодня в 00:05 (23:05 мск) подразделения Вооружённых сил Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий. Согласно данным МО Армении, удары наносятся в направлении городов Горис, Джермук и села Сотк. Утверждается, что азербайджанская сторона также использует беспилотники.

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Как рассказывал Лайф, ситуация в Нагорном Карабахе в очередной раз обострилась в начале августа. Российские миротворцы принимали меры для урегулирования конфликта. ОДКБ призывала стороны конфликта воздерживаться от применения силы и разрешить разногласия дипломатическим путём. Затем появилась информация о том, что Азербайджан и Армения высказали готовность работать над мирным соглашением.

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Андрей Григорьев

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