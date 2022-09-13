Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам

Как передаёт издание "Спутник Армения", в оборонном ведомстве страны заявили, что сегодня в 00:05 (23:05 мск) подразделения Вооружённых сил Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий. Согласно данным МО Армении, удары наносятся в направлении городов Горис, Джермук и села Сотк. Утверждается, что азербайджанская сторона также использует беспилотники.