Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам
Минобороны Армении: Азербайджан наносит артиллерийские удары по приграничным городам
Министерство обороны Армении заявило, что Азербайджан начал наносить артиллерийские удары по приграничным городам.
Жители Армении показывают видео со звуками взрывов у границы с Азербайджаном. Видео © Telegram / Sputnik Armenia
Как передаёт издание "Спутник Армения", в оборонном ведомстве страны заявили, что сегодня в 00:05 (23:05 мск) подразделения Вооружённых сил Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий. Согласно данным МО Армении, удары наносятся в направлении городов Горис, Джермук и села Сотк. Утверждается, что азербайджанская сторона также использует беспилотники.
Как рассказывал Лайф, ситуация в Нагорном Карабахе в очередной раз обострилась в начале августа. Российские миротворцы принимали меры для урегулирования конфликта. ОДКБ призывала стороны конфликта воздерживаться от применения силы и разрешить разногласия дипломатическим путём. Затем появилась информация о том, что Азербайджан и Армения высказали готовность работать над мирным соглашением.
ТАСС / Александр Рюмин