"Становится всё труднее": В США заявили о критической уязвимости ядерного щита

В американских ядерных ударных системах есть уязвимость, которую нужно будет учесть, если США хотят обойти продвинутые системы противоракетной обороны, разрабатываемые державами-соперниками. Об этом заявил обозреватель The National Interest Крис Осборн.

Он напомнил, что в США разрабатываются новые ядерные ракеты Sentinel. А пока их нет, на вооружении стоят межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) эпохи холодной войны Minuteman III.

"Хотя представители Министерства обороны США подчёркивают, что ракеты Minuteman III способны выполнить свою миссию, ожидается, что МБР будет всё труднее преодолевать оборону будущего противника", — говорится в статье.

На период создания Sentinel, пишет Осборн, США нужно оснастить нынешнее вооружение дополнительной технологией наведения, которая учитывала бы последние достижения соперников США в ракетостроении и противовоздушной обороне.