Apple сделала iOS 16 доступной для россиян

Так, на экране блокировки теперь можно показывать фото, настраивать стили шрифтов и отображать виджеты. Можно также создавать несколько экранов блокировки и переключаться между ними. Уведомления будут появляться в нижней части.

Что касается сообщений — редактировать в новой ОС их можно в течение 15 минут после отправки, которую, кстати, можно отменить в течение двух минут. Ещё одно новшество — возможность распознавать текст теперь даже на видео. Объект на фото может приподниматься над фоном, после чего его можно копировать и вставлять в такие приложения, как "Фото" и "Сообщения". Для того чтобы воспользоваться iOS 16, необходимо перейти в меню "Настройки", выбрать "Основные", а затем нажать "Обновление ПО", где и будет видно возможное обновление.