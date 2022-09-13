Apple сделала iOS 16 доступной для россиян
Новая версия операционной системы iOS 16, выпущенная Apple, стала доступной для пользователей из России. Среди прочего изменения в ней коснулись экрана блокировки, отправки сообщений, совместной работы со вкладками.
Так, на экране блокировки теперь можно показывать фото, настраивать стили шрифтов и отображать виджеты. Можно также создавать несколько экранов блокировки и переключаться между ними. Уведомления будут появляться в нижней части.
Что касается сообщений — редактировать в новой ОС их можно в течение 15 минут после отправки, которую, кстати, можно отменить в течение двух минут. Ещё одно новшество — возможность распознавать текст теперь даже на видео. Объект на фото может приподниматься над фоном, после чего его можно копировать и вставлять в такие приложения, как "Фото" и "Сообщения". Для того чтобы воспользоваться iOS 16, необходимо перейти в меню "Настройки", выбрать "Основные", а затем нажать "Обновление ПО", где и будет видно возможное обновление.
Ранее Лайф писал, что пользователи раскритиковали новую операционку от Аpple за откровенный плагиат. Они заявили о заимствовании интерфейса разблокировки экрана в представленной накануне операционной системе iOS 16 у китайской Xiaomi. Юзеры обратили внимание, что он практически копирует обои "Земля".