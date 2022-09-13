Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, сделал важное заявление. Об этом пишет обозреватель китайской газеты Global Times Ван Вэн. Он назвал речь, произнесённую российским лидером во Владивостоке, знаковой.

"Суть заключалась в том, что доминирование США в мировой политике идёт на убыль — и ни одна страна не может изолировать Россию... Речь Путина вызвала несколько раз аплодисменты в аудитории. Возможно, все пытались донести, что остальной мир будет существовать без США! Прошли те времена, когда Вашингтон диктовал миру делать то, что он хотел", — подчеркнул автор.

Запад и в самом деле больше не значит в экономической и политической сфере так много, как раньше, считает Ван Вэн. Сейчас крупнейший промышленно-производственный пояс формируется на Дальнем Востоке. Также выстроена международная модель трансграничного разделения труда между Китаем, Японией, Южной Кореей и АСЕАН, указал он. Объём экспорта в восточном регионе уже превысил показатель Евросоюза и Северной Америки вместе взятых, напомнил журналист. Он указал на то, что Москва ускорит процесс сближения с государствами Азии. А введённые санкции создадут новую Россию, интегрированную с Востоком, неуязвимую для давления со стороны Запада.

"В следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатства с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток, где создаются тысячи управляющих и трастовых компаний", — спрогнозировал Ван Вэн.