Путин указал на провал экономического блицкрига против России

Экономический блицкриг некоторых стран против России не сработал. На это обратил внимание президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства ещё раз подчеркнул, что Россия уверенно справляется с внешним давлением, а по сути, с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран.

"Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала, это уже очевидно для всех и для них тоже", — заявил Путин.