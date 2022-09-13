Европе предрекли скатывание в средневековье без российского газа

Лишившись привычных поставок российского газа, страны Европы столкнулись с долгосрочным энергетическим кризисом и теперь катятся в средневековье. Такое мнение высказал старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.

"Новости из Западной Европы напоминают те, что когда-то приходили из таких стран, как Боливия. Высокая инфляция сопровождается нормированием потребления ресурсов, навязываемым государством", — пишет журналист.

Он напомнил, что предприятия в Германии вынуждены прекращать работу из-за резкого подорожания электроэнергии. Сходные проблемы есть и в Великобритании. Там новый премьер Лиз Трасс уже заявила, что отменит запрет на неэкологичную добычу газа путём гидроразрыва пласта.

Согласно прогнозам Barclays Capital, Евросоюзу грозит глубокая продолжительная рецессия, которая затянется как минимум до середины 2023 года. ЕС грозит сокращение ВВП, и эта ситуация сильнее всего ударит по Германии, Франции, Италии и Испании.

В статье говорится, что в последние годы Евросоюз потреблял в среднем 400 миллиардов кубометров газа в год и половина поставок приходилась на Россию. ЕС смог пока лишь частично заместить их топливом из других источников.