"Взволнована": Сбежавшая из Белого дома Псаки устроилась работать на ТВ

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала в своём микроблоге в Twitter о первом рабочем дне на телевидении. Она сообщила, что стала сотрудницей телекомпании NBC.

Новый рабочий пропуск Джен Псаки. Фото © Twitter / jrpsaki

"Первый день на новой работе. Я взволнована и польщена находиться здесь с выдающейся командой", — написала Псаки.

Она опубликовала фотографию пропуска в NBC и анонсировала скорую встречу со зрителем в эфире телеканала.

Как рассказывал Лайф, о том, что Псаки уходит из Белого дома на ТВ, стало известно в конце мая. Тогда сообщалось, что запуск её программы намечен на начало 2023 года. Американские СМИ рассказывали, что сотрудникам администрации Байдена приходится нелегко — им периодических приходится объяснять действия или неожиданные высказывания президента журналистам. Чтобы лидер Штатов реже конфузился, ему стали выдавать подробные шпаргалки с чётко расписанными действиями.