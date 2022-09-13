Блинкен обвинил Иран в попытке затягивания переговоров по ядерной сделке

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран сделал шаг назад на переговорах с группой "пять плюс один" о возможности восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В связи с этим глава американский дипломатии считает маловероятной скорую договорённость по ядерной сделке.

"Ответ Ирана на предложения, выдвинутые Европейским союзом, очевидным образом является шагом назад, и это делает достижение соглашения в краткосрочной перспективе, я бы сказал, маловероятным", — сказал он на пресс-конференции в Мехико по итогам заседания американо-мексиканского Экономического диалога высокого уровня.

По мнению Блинкена, Иран или не хочет, или не может сделать шаги, которые от него ждут на Западе для соглашения. По словам американского дипломата, Тегеран "продолжает пытаться привнести посторонние вопросы в ход переговоров, что делает соглашение менее вероятным".