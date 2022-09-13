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13 сентября, 00:15

Депутат пояснила, кого коснётся повышение пенсии с 1 октября

Депутат Бессараб: С 1 октября проиндексируют выплаты пенсионерам старше 80 лет

Некоторым из тех, кому исполнилось 80 лет, в октябре проиндексируют пенсию. В два раза вырастет фиксированная выплата по старости, но только для неработающих пенсионеров. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"В два раза увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров. Им не нужно будет подавать заявление, стоять в очередях", — рассказала в интервью порталу Ura.ru Бессараб.

Она отметила, что фиксированная выплата составляет в основном шесть с половиной тысяч рублей.

Работающим пенсионерам рассказали, на какие бонусы они могут рассчитывать

Работающим пенсионерам рассказали, на какие бонусы они могут рассчитывать

Ранее Лайф писал, что экономист Сорокина дала совет пенсионерам не переходить на срочный договор при увольнении. Она отметила также, что, если сотрудник увольняется из-за выхода на пенсию, он не обязан отрабатывать две недели, как в остальных случаях.

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Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Арина Родионова

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