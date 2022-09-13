Депутат пояснила, кого коснётся повышение пенсии с 1 октября

Некоторым из тех, кому исполнилось 80 лет, в октябре проиндексируют пенсию. В два раза вырастет фиксированная выплата по старости, но только для неработающих пенсионеров. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"В два раза увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров. Им не нужно будет подавать заявление, стоять в очередях", — рассказала в интервью порталу Ura.ru Бессараб.

Она отметила, что фиксированная выплата составляет в основном шесть с половиной тысяч рублей.