Россиянам рассказали, где можно получить выплату за долгий брак

Российским супружеским парам, прожившим вместе 50 лет, в некоторых регионах положена выплата от властей. Об этом сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Она уточнила, что касается это 19 субъектов РФ. Условия в них разные.

"Каждый регион решает этот вопрос самостоятельно, принимая свои нормы и правила. Объединяет все регионы одно правило: выплаты за долгую семейную жизнь начинаются с 50-летнего юбилея. Дальше пары получают их каждые пять или десять лет", — рассказала Иванова-Швец агентству "Прайм".

Условием выплаты является зарегистрированный брак. После её получения на "золотую свадьбу" супругам могут дополнительно помогать финансово через каждые пять или десять лет. И тут начинаются отличия региональных программ. Например, в Санкт-Петербурге за каждый прожитый вместе год супруги получают по тысяче рублей, итого — 50 тысяч. В Калужской области меньше — 4,5 тысячи рублей за все годы, в Пензенской области и Удмуртии — по 5000 рублей. Где-то юбилярам положены памятные знаки или медали. Выплата носит заявительный характер: супруги должны обратиться в органы соцобеспечения.