Германии предрекли "трагедию в пяти актах" из-за энергетического кризиса

Немецкие бизнесмены уже не скрывают своего страха из-за кризиса, и в первую очередь это предприятия, сильнее других зависящие от электроэнергии и газа. Об этом пишет издание Der Spiegel. В материале Германии предвещают "трагедию в пяти актах" и рецессию с полным в неё погружением. СМИ бьют тревогу, что первые предприятия уже прекращают работу, потребление падает.

"Немецкая экономика неудержимо скатывается в кризис, способный надолго ослабить страну. Это — трагедия в пяти актах. Тот, кто хочет понять, что грозит немецкой экономике, может поговорить с менеджерами из автомобильной отрасли или исследователями конъюнктуры, проштудировать данные об инфляции или курсы акций", — говорится в статье.

Издание сообщает, что из всех регионов страны поступают панические известия о разных предприятиях. Страху подвержены главы концернов и лидеры профсоюзов. Вопрос уже не в том, разразится ли кризис, а насколько он страшен и как долго продлится, пишет ресурс.

Начинается трагедия с шока от цены на энергию. И испытали его в первую очередь производители бумаги, удобрений, стали. Они "транслируют" рост цен другим секторам экономики, что является "вторым актом трагедии". Следующими по цепочке идут потребители, вынужденные "придерживать" деньги, чтобы оплатить ставшие вдруг огромными счета за электричество и газ. Четвёртый акт — потребительский настрой, который "ещё никогда не был таким плохим за всю историю федеративной республики". В итоге снижение потребления вызывает остановку работы предприятий и, как следствие, безработицу.

"И вот теперь приглашаем на пятый акт экономической драмы! Для этого ужасного сценария есть определение, пробуждающее давно дремавшие страхи: рецессия. И похоже на то, что в самое ближайшее время страна в неё погрузится полностью", — резюмирует издание.